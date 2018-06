Laagje zonnebrand moet aardappels beschermen tegen aanhoudende droogte

ALPHEN - De akkers in onze provincie zijn al weken kurkdroog. Maar schaarste maakt creatief. Zo spuit aardappelteler Paul Horevoorts 'zonnebrand' over zijn planten. De vloeistof zorgt voor een laagje calciumcarbonaat dat voorkomt dat de aardappelen uitdrogen. .

Volgens Horevoorts is de extra maatregel nodig omdat alleen beregenen niet meer helpt. "Het witte laagje op de bladeren beschermt de planten tegen UV-stralling. Zo blijven ze koeler en verdampt er minder water", legt Horevoorts uit.



Nog niet verloren

De aardappelen hebben het zwaar maar ze zijn volgens de aardappelteler nog niet verloren: "Vorig jaar was het ook extreem droog tot 1 juli en de periodes lijken ook steeds langer te worden. Gelukkig mogen we de aardappelen nog beregenen en dus is er nog geen schade".



Volgens bestuurder Kees de Jong van waterschap Brabantse Delta zullen akkerbouwers steeds meer rekening moeten houden met extreme weersomstandigheden als gevolg van de klimaatverandering. "Dus moet je zorgen dat je het water dat er te veel valt, kunt bergen zodat je het weer kunt gebruiken waneer dit nodig is. Ik denk dat we daar nog wel wat slagen kunnen maken", aldus De Jong.