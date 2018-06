De Brabantse New Deal: Een baan voor iedereen in Zuidoost-Nederland

New Deal: Een baan voor iedereen in Zuidoost-Nederland

EINDHOVEN - Een baan voor iedereen in Zuidoost-Nederland en geen onvervulde vacatures meer bij de bedrijven. Dat is de ambitie van de Brabantse- en Limburgse provinciebesturen, bedrijven, universiteiten, hogescholen en vakbonden.

Ze hebben woensdag een New Deal gesloten. De stelregel is: “In Zuidoost-Nederland zijn mensen verzekerd van werk en bedrijven en instellingen verzekerd van mensen”.

In 1932 presenteerde de toen aanstaande Amerikaanse president Franklink D. Roosevelt zijn New Deal. Het was zijn plan om Amerika uit de Grote Depressie te halen die ontstond na de beurskrach van 1929.

Sinds woensdag heeft Zuidoost-Nederland z’n eigen New Deal. In kasteel Geldrop werden de handtekeningen onder het document gezet. De mensen die er voor tekenden werken samen onder de paraplu van Brainport Network.

Leven lang leren

De belangrijkste insteek is dat mensen een leven lang leren zodat ze zich ontwikkelen en gemakkelijker van de ene baan naar de andere kunnen. Eén van de mensen die bij de New Deal is betrokken is Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Tilburg University. “Om mensen een leven lang te laten leren is geld nodig. Woensdag hebben we afgesproken dat alle betrokkenen scholingsfondsen vormen waaruit die opleidingen betaald kunnen worden”.

Vakbonden kijken over de grens

Wilthagen: “Nieuw is dat vakbonden hun geld niet meer alleen gebruiken om mensen voor de eigen sector op te leiden. Ze zien dat de toekomst om andere mensen vraagt en zijn bereid mee te betalen aan de opleiding voor andere beroepen”.

De initiatiefnemers gaan ook kennis en informatie delen om mensen naar die opleidingen te krijgen. Mensen die een uitkering krijgen zullen op de mogelijkheden worden gewezen. Dat zal op een andere manier gebeuren dan tot nu toe.

Netflix

Wilthagen: “Vergelijk het met Netflix. Als jij een bepaalde film hebt bekeken krijg je tips voor soortgelijke films. Stel je bent kunsthistoricus maar je kunt aan het werk in je eigen vak. Dan krijg je automatisch andere functies aangereikt die de competenties vragen waar jij over beschikt maar waar je nog nooit aan gedacht hebt”. Volgens Wilthagen is Zuidoost-Nederland bij uitstek het landsdeel waar datascience goed ontwikkeld is. “Dus het moet lukken om iedereen die op zoek is naar werk op maat te bedienen”, aldus Wilthagen.

Wedstrijdritme

Wilthagen over de noodzaak van een nieuwe aanpak: “Telkens herhaalt de geschiedenis zich. Is er een crisis, dan komen mensen aan de kant te staan. Tot ze ineens weer, van de reservebank, met te weinig wedstrijdritme het veld in moeten. Zo kampt Zuidoost-Nederland nu met een gebrek aan geschikt personeel, terwijl er rijkelijk economische kansen liggen. Erg schadelijk. Het remt af en werkt een volgende crisis in de hand. Met de New Deal willen we dit doorbreken en ervoor zorgen dat menselijk kapitaal niet langer de achilleshiel is van de economie.”