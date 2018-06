Stel je vragen over nieuwe coach PSV Mark van Bommel

EINDHOVEN - Donderdag is het zover. Dan begint de nieuwe PSV-coach Mark van Bommel aan een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. Het leiden van de landskampioen gaat hoe dan ook een interessante klus worden komend voetbalseizoen. Op Facebook gaat Koen Wijn van Omroep Brabant in gesprek met PSV-watcher Rik Elfrink. Dat gebeurt donderdag om 13.30 uur.

Je kunt Rik Elfrink dan het hemd van het lijf vragen over komend seizoen en in het bijzonder over Mark van Bommel. Dat kan live via Facebook, maar je mag ook je vragen al opsturen naar internet@omroepbrabant.nl.

Wat wil je weten?

We willen natuurlijk graag weten of PSV ook dit jaar weer voor het kampioenschap gaat. En hoe Van Bommel dat gaat aanpakken. Maar ook wat de verwachtingen zijn van de stijl van de nieuwe trainer.

En voor voor de liefhebbers zendt Omroep Brabant op de site en apps een livestream uit van de presentatie van Van Bommel. Die begint om 15.15 uur.