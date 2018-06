Verwijderen stoplichten Hooipolder kost 200 miljoen euro, maar minister gaat dat niet betalen

DEN HAAG - Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur is niet van plan de stoplichten op verkeersknooppunt Hooipolder helemaal te verwijderen. Dat zou haar 200 miljoen euro gaan kosten, en dat vindt ze toch te veel geld.

De stoplichten op verkeersknooppunt Hooipolder, waar de A59 en de A27 samenkomen, zijn een dagelijkse ergernis voor veel automobilisten. De Tweede Kamer vraagt het kabinet al vele jaren om de rijbanen aan te passen, zodat alle stoplichten weg kunnen. Woensdag gooide minister Cora van Nieuwenhuizen echter de deur dicht.

LEES OOK: 'Knooppunt Hooipolder zonder verkeerslichten kan veel goedkoper dan provincie denkt'

Om de stoplichten op de A59 te verwijderen, moet het verkeersknooppunt Hooipolder voor 200 miljoen euro verbouwd worden. En die prijs vindt de minister te hoog.

Geen noodzaak

“Ik zie de noodzaak niet om daarvoor 200 miljoen in te zetten”, zei de minister woensdag in de Tweede Kamer tijdens een overleg over de infrastructuur. “Hoe irritant die stoplichten ook zijn.”