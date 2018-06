Raad Oosterhout ging verkeerd om met omstreden burgemeester Huisman

OOSTERHOUT - De gemeenteraad van Oosterhout heeft onzorgvuldig gehandeld bij de aanpak van de misdragingen door voormalig burgemeester Stefan Huisman. Dat schrijft BN/DeStem.

De krant baseert zich op een onderzoek van het externe adviesbureau Governance & Integrity. Huisman moest vertrekken nadat hij was beschuldigd van handtastelijkheden jegens vrouwen. Hij had ook een drankprobleem.

Het laatste jaar zijn veel details over de kwestie naar buiten gekomen. De meeste worden in het rapport van het onderzoeksbureau bevestigd.

De rol van de gemeenteraad was al eerder onderwerp van gesprek. Reden waarom de raad het eigen functioneren liet onderzoeken. Governance & Integrity komt tot de conclusie dat de toenmalige gemeenteraad niet adequaat heeft gereageerd.

“Al bij zijn eerste functioneringsgesprek in 2010 kreeg Huisman een onvoldoende van zijn wethouders. Ook waren er in zijn beginperiode regelmatig signalen van drankmisbruik en werd hij minstens een keer gewezen op zijn gedrag naar vrouwen. Die zouden zich ‘oncomfortabel voelen in zijn omgeving’. Toch werd hij herbenoemd”, aldus BN/DeStem. Dat er niet werd doorgepakt komt volgens de onderzoekers onder meer doordat een aantal politici de aantijgingen beschouwde als politiek spel.

Onheus bejegend

In 2012 meldde een medewerkster van het Oosterhoutse stadhuis bij de griffier dat ze door Huisman onheus is bejegend. De griffier bemiddelt, de burgemeester belooft beterschap, maar ook in dit geval blijft het daarbij.

En daar gaat het volgens de onderzoekers mis. Er wordt niet doorgepakt. Ondanks ‘goede bedoelingen’ maken zowel gemeenteraad, wethouders en raadsgriffier ‘verkeerde keuzes’. Bovendien hebben raad en college hun burgemeester niet genoeg in bescherming genomen, zodat hij zijn problemen ‘niet zelf meester kon worden’.

