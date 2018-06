Opera op de Parade opnieuw succes, met heerlijk weer genieten van meeslepende muziek van Verdi

DEN BOSCH - Met duizenden tegelijk kwamen mensen af op de parade in Den Bosch voor de jaarlijkse opera. Het was genieten geblazen. En het weer hielp ook een handje mee. Dit jaar stond Verdi’s opera Un Ballo in Maschera, over de Zweedse koning Gustav III, die in 1792 tijdens een gemaskerd bal vermoord werd, op het programma.

Het stuk werd onder muzikale leiding van Enrico Delamboye ten gehore gebracht. Ook dit jaar stroomden de bezoekers massaal toe. Het publiek bestaat, zoals elk jaar, uit een mix van echte operafans en mensen die er voor het eerst mee in aanraking komen.

Klapstoeltjes onder de arm

"De sfeer is ontzettend gezellig", laat bezoeker Eric Mijinke (67) uit Sint-Michielsgestel weten. "We zijn hier voor het eerst. We liepen er toevallig langs en wilden de sfeer proeven. We hebben nu geen klapstoeltjes meegenomen, maar volgend jaar komen we zeker terug en dan nemen we wel stoeltjes mee", lacht hij. "Het is echt genieten. Ik kan het iedereen aanraden."

"Het is echt heerlijk met het mooie weer en die muziek en al die mensen. Ik vind het echt geweldig. Het heeft toch wel wat in Den Bosch, lekker op de Parade. Echt genieten", zegt Ria Habraken (67) uit Rosmalen.

Ook Mieke van Creij (63) uit Rosmalen vindt het fantastisch. "Ik vind het een cadeautje. Ik kom hier al vijf jaar. Het is bomvol, maar als je wat later komt kun je een beetje rondlopen en het toch goed zien."