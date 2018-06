Techniekprijs voor basisschool De reis van Brandaan uit Eindhoven

EINDHOVEN - Speciaal basisonderwijsschool De reis van Brandaan in Eindhoven heeft de TechniekTrofee 2018 gewonnen. Dat is een prijs die elk jaar wordt uitgereikt aan scholen. Met als doel om jongeren te enthousiasmeren voor de techniek om daarmee technisch talent te winnen voor de technische sectoren.

De school in EIndhoven won de prijs omdat techniek door de hele school wordt uitgedragen. De jury: “Van stoepkrijt maken door de jongste kinderen, via boten laten drijven en coderen in de middenbouw tot bruggen bouwen en filosoferen over de omvang van de ruimte in de bovenbouw. Een voorbeeldige school!”

“Wij zijn ontzettend trots op wat we de afgelopen drie jaar bereikt hebben en willen met ons idee ook graag andere scholen enthousiasmeren. We zien prachtige effecten: dat leerlingen weer leren durven, dat ze weer nieuwsgierig durven te zijn. Daardoor is het ook niet zo moeilijk om het hele team mee te krijgen, ieder in z’n eigen tempo", reageert Lianne Bonte, de techniekcoördinator, van de basisschool op het winnen van de prijs.





Ook Haagse school in de prijzen

Niet alleen De reis van Brandaan won een prijs. ’t Palet uit Den Haag sleepte de Inspiratieprijs binnen. Die school, die in de multiculturele Haagse Schilderswijk ligt, wil de muren van het klaslokaal doorbreken. "Om zo het leren niet te beperken tot klassikale lessen, maar dit uitbreiden naar een open leeromgeving waar leerlingen levensechte ervaringen opdoen", zo schrijft de jury.