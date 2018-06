Dode gevonden na blussen van brand in flat in Tilburg

TILBURG - Na het blussen van een brand is woensdagavond een dode gevonden in een flat op de Bachlaan in Tilburg. Het vuur werd rond kwart voor elf ontdekt op de zestiende etage.

Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend gemaakt. Er wordt onderzocht hoe de brand kon ontstaan.

'Gaat nog even duren'

"Het onderzoek gaat nog even duren", laat een politiewoordvoerder weten.

In de loop van de donderdag wordt waarschijnlijk meer duidelijk over de brand en het slachtoffer.