Wie is volgens jou de Brabander van het Jaar 2018?

SON - Ken je iemand die altijd voor anderen klaar staat? Die alles aan de kant zet om een ander te helpen of ingrijpt als iemand in nood is? En is het hoog tijd dat diegene eens in het zonnetje wordt gezet? Geef hem of haar dan nu op voor de verkiezing van de Brabander van het Jaar 2018.

Je kan iemand aanmelden door een mail te sturen naar brabandervanhetjaar@omroepbrabant.nl. Vermeld daarin de naam en woonplaats van de persoon die je op wilt geven en leg uit waarom hij of zij de titel 'Brabander van het Jaar 2018' verdient. Vergeet ook je eigen gegevens niet, want als de persoon die jij hebt aangemeld wordt uitgekozen dan nemen wij contact met je op.



Hart voor Minima

Vorig jaar kwamen er heel veel aanmeldingen binnen. Uiteindelijk gingen Patrick en Miranda Verkoelen uit Helmond er met de titel vandoor. Zij runnen zonder subsidie hun eigen voedselbank: Stichting Hart voor Minima. Zes dagen in de week zorgen Patrick en Miranda ervoor dat zo'n 220 gezinnen in Helmond en omgeving een goed gevulde koelkast hebben met vooral verse producten van de supermarkt en de lokale bakker.



Tijdens een feestelijk diner op kasteel Helmond werden ze gehuldigd. Patrick en Miranda waren verbijsterd dat juist zij uit alle genomineerden gekozen werden door het publiek. Miranda: "We waren echt even stil." Zo beaamt ook Patrick. "De waardering die we nu krijgen is echt geweldig."





Tijn ere-Brabander

Nagellakheld Tijn Kolsteren uit Hapert werd postuum geëerd. Hij werd door commissaris van de Koning Wim van de Donk benoemd tot ere-Brabander. Tijn haalde met nagels lakken heel evel geld op voor het goede doel, terwijl hij zelf ernstig ziek was.



De vader van Tijn, Gerrit Kolsteren, was geraakt en vond het prachtig dat zijn zoon op deze manier werd geëerd. "Dit is heel bijzonder. Je wordt er zo weer aan herinnerd hoe groot de actie van Tijn was. Het laat zien dat hij heel veel mensen bereikt heeft. Iedereen kent zijn naam nog, dat is heel mooi."