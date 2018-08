De mooiste foto's de Brabantsedag in Heeze: muziek, theater en vermaak

Theater en praalwagens in Heeze. (Foto: Karin Kamp)

HEEZE - De parade van de Brabantsedag in Heeze trok traditiegetrouw tijdens de laatste zondag van augustus door het dorp. De 61e editie alweer, maar vervelen doet het nooit. Integendeel, het creatieve spektakel trekt ieder jaar meer bezoekers. Om halftwee vertrokken de deelnemers met hun rollende creaties vanaf industrieterrein De Poortmannen richting het dorp. Om daar met hun wagens door de straten van Heeze te trekken voor de theaterparade van de Brabantsedag.

Zestien wagenbouwersgroepen lieten in de traditionele cultuurhistorische optocht maar al te graag hun interpretatie van het thema van dit jaar ‘Van Ravenstein tot Roosendaal’ bewonderen. Ze hebben immers maanden gebouwd aan hun creaties. Ruim tweeduizend acteurs liepen mee in de bonte stoet.



Naaimachine en huizenhoge neushoorn

De Lambrekvrienden hadden gekozen voor Moergestel, schoenendorp bij uitstek. En dus reed er een imposante naaimachine door de straten. Ook het bekende stoffenbedrijf Vlisco uit Helmond kwam aan bod, met kleurrijke Afrikaanse stoffen, vrolijke muziek en een huizenhoge neushoorn. Vriendenkring Snoeyen stond stil bij de moord op het meisje Marietje Kessels in Tilburg, bijna 120 jaar geleden. En Vriendenkring Baarle-Nassau deelde Belgische en Nederlandse vlaggetjes uit aan het publiek, om te bepalen waar de grens ligt.

Vriendenkring Hopeloos werd uitgeroepen tot winnaar van de Brabantsedag. Zij beeldden de heksenjacht van 1595 uit in Mierlo. Bloed, Zweet & Tranen won de publieksprijs met Udenhout, het Verzonken Kasteel.









Fotoreportage

Onze fotografe was ook bij de grootste theaterparade van het jaar en legde het kleurrijke evenement vast op de gevoelige plaat. De fotoserie is hier te bekijken.









LEES OOK: Laatste loodjes voor de Brabantsedag: 'We begaan straks 200 moorden!'

Vorig jaar trok de zestigste editie van de Brabantsedag zo’n 35.000 toeschouwers naar Heeze. En ook dit jaar was het weer een drukte van belang langs de route.













Live bij Omroep Brabant

Kun je er echter niet bij zijn zondag in Heeze, niet getreurd. Omroep Brabant is er natuurlijk bij. Om kwart voor twee is de live-uitzending van de Brabantsedag begonnen op Omroep Brabant TV.

En ook op Omroep Brabant Radio is er natuurlijk uitgebreid aandacht voor het spektakel. Niet alleen voor de optocht, maar ook zondagochtend al, want de activiteiten rond de Brabantsedag zijn in Heeze al om tien uur officieel begonnen.