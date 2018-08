Jeffrey Herlings heeft wereldtitel in zicht na superieure zege in Bulgarije: 'Awesome!'

SEVLIEVO - Jeffrey Herlings is zondagmiddag weer een stap dichter bij de wereldtitel in de MXGP-klasse gekomen. De motorcrosser uit Oploo was in de GP in Bulgarije als vanouds veel te sterk voor de concurrentie.

Herlings (23) kwam in de eerste manche in Sevlievo maar liefst vijftien seconden eerder over de finish dan de Sloveense nummer twee Tim Gajser. Antonio Cairoli, de regerend wereldkampioen uit Italië, stelde teleur in de eerste manche. De grootste concurrent van Herlings kwam niet verder dan de achtste plaats. Glenn Coldenhoff uit Heesch eindigde als negende.

In de tweede omloop kreeg het publiek iets van de oude Cairoli te zien, maar meer dan een glimp op de achterband van Herlings zat er voor de Italiaan niet in. De WK-leider reed onbedreigd naar de eindzege, Coldenhoff naar plek zeven. "Gewoon awesome, echt te gek", reageerde de winnaar na afloop. "Ik had een aantal prima starts en heb m'n voorsprong uit kunnen bouwen naar 73 punten. Nog drie races te gaan. Ik ben mijn team en de man daar boven enorm dankbaar."

Erelijst

Herlings heeft nu de laatste elf manches in de MXGP-klasse gewonnen. Hij voegde zondagmiddag op zijn KTM voor de zesde keer op rij een GP aan zijn erelijst toe.