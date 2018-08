Grote drukte bij feestelijke huldiging van Maarten van der Weijden in Waalwijk

WAALWIJK - Maarten van der Weijden is zondagmiddag feestelijk gehuldigd in Waalwijk vanwege zijn enorme zwemprestatie van vorige week. Hij zwom 55 uur lang de route van de Elfstedentocht en haalde daarmee ruim 4,3 miljoen euro op voor kankeronderzoek.

De voormalig olympisch zwemmer werd gehuldigd op het Raadhuisplein en de Markt in Waalwijk. Onder anderen OG3NE en Guus Meeuwis traden op. Het was zondag al vroeg druk. Het plein stond ruim voor aankomst van de zwemmer al bomvol.

Van der Weijden zwom vorige week 163 kilometer van de elfstedenroute. Hoewel hij de finish niet bereikte, werd er kort na zijn tocht in Leeuwarden volop feest gevierd en kreeg de zwemmer daar een enorme huldiging.

Zijn dorpsgenoten in Waspik en burgemeester Nol Kleijngeld van Waalwijk wilden dat ‘thuis’ nog eens dik over doen. "De hele gemeente Waalwijk is zo trots als een pauw met zo’n inwoner'', aldus de burgemeester.

Het spreekwoordelijke dak ging er al snel af, tijdens het optreden van de dames van OG3NE. Duizenden mensen zongen, klapten en feestten mee. Maarten van der Weijden werd daarna door de burgemeester uitgeroepen tot ereburger. "Dat is een enorme eer", zei de zwemmer daarop.

In eerste instantie haalde hij 3,5 miljoen op, maar dat bedrag bleek zondag nog hoger. In totaal is er 4.311.810,72 euro opgehaald met de actie.