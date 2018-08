Bloedspoor in achtertuin in Drimmelen zet politie voor raadsel

DRIMMELEN - Een bloedspoor in de achtertuin van een huis aan de Stationsweg in Drimmelen zet de politie voor een raadsel. De bewoner van het huis deed zondagochtend kort na negen uur de lugubere ontdekking en waarschuwde de politie.

Bij het bloedspoor lag ook een broekriem. Het leek er ook op dat iemand in een tuinstoel had gezeten.

Drone

Uit onderzoek is nog niet vast komen te staan van wie het bloed is of wat er is gebeurd. De politie zet zondagmiddag onder meer een drone in om in de buurt naar sporen te zoeken of het eventuele slachtoffer te vinden. Verder is ze op zoek naar mensen die iets meer over het voorval kunnen vertellen.