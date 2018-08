'Rico Verhoeven riep Klaas Otto nooit tot de orde'

HALSTEREN - Kickbokser Rico Verhoeven ontkent ooit te hebben gezegd dat Klaas Otto zijn vriend Danny van der G. niet meer in elkaar moest slaan. Dat zegt zijn manager Karim Erja tegen het Algemeen Dagblad.

Tijdens de rechtszaak tegen No Surrender-oprichter Klaas Otto kwam afgelopen donderdag naar voren dat Rico Verhoeven een aantal jaar geleden bij Otto langs ging om hem tot de orde te roepen.

'Vervelend'

“In de media staat dat Rico verklaringen heeft afgelegd. Dat is een vervelend citaat. Hij heeft met niemand gesproken. Rico zal het altijd voor zijn vrienden opnemen - en Danny is een vriend - maar hij staat ver buiten dit wereldje'', zegt manager Karim Erja zondag in het AD.

Otto zou onder anderen Danny van der G. hebben bedreigd en mishandeld. Otto ontkent de mishandeling. De twee zouden een conflict hebben gehad over de reparatie van een oldtimer.

