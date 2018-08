Fans geven Donis Avdijaj extra motivatie bij thuisdebuut: 'Speciaal gevoel'

TILBURG - Het 'My little lady' klonk zondagmiddag vijf keer in het Koning Willem II Stadion. Drie keer scoorde Fran Sol, twee keer was Donis Avdijaj de doelpuntenmaker. De stemming was na afloop van de 5-0 zege natuurlijk heel erg goed. Het geeft ook vertrouwen voor de volgende wedstrijd, uit bij PSV.

Avdijaj scoorde twee keer in een paar minuten tijd, van 0-0 bracht hij de stand naar 2-0. "Het was een speciaal gevoel voor mij vandaag. Mijn eerste thuiswedstrijd, twee keer scoren en de fans mijn naam horen zingen."

"Ik kreeg kippenvel. Ik hoorde het de eerste keer en toen dacht ik: is dat mijn naam? Ze hebben het vier of vijf keer gezongen. De derde of vierde keer was een speciaal gevoel, in mijn eerste wedstrijd hier. Kippenvel! Merken dat de fans me mogen, dat geeft me veel motivatie", aldus de 22-jarige voorhoedespeler.





'Beetje crazy'

Bij 5-0 kun je tevreden zijn, Avdijaj was dat tijdens de wedstrijd niet. In de slotfase stond hij vrij aan de linkerkant, de bal kwam niet. Met wilde gebaren maakte hij duidelijk dat hij daar niet blij mee was. "In het veld ben ik anders dan buiten de lijnen, dan ben ik een beetje crazy."

"Als we allemaal nog kunnen, dan vind ik dat we voor nog een goal moeten gaan. Als er spelers zijn die niet meer kunnen rennen, die het moeilijk hebben, dan kun je wat rust pakken. Maar ik voelde me nog goed, ik wilde graag nog wat laten zien", aldus de buitenspeler.

Fran scoort drie keer

"Het klinkt gek. Gisteren zei ik tegen Fran dat hij drie keer ging scoren. En ik zei ook dat ik zou scoren in de verre hoek. Dat was de eerste goal en hij scoorde precies drie keer", zegt hij met een lach. Daarna begint een lofzang voor al zijn ploeggenoten. Hij noemt ze allemaal. "Het is een echte teamprestatie."

Na de derde goal keek Avdijaj Fran aan en zei: 'What the fuck ben je aan het doen, je scoort drie keer. En toen hebben we het gevierd."

'Niet bang voor PSV'

De volgende tegenstander is regerend kampioen PSV. Avdijaj wil daar graag weer iets laten zien. "Niemand denkt dat wij daar kunnen winnen. PSV is internationaal een heel goed team. We gaan daar naar toe om iets mee te nemen. We willen punten halen, één of drie. We weten dat PSV ook wil winnen. Ze hebben goede spelers, maar we halen veel motivatie uit deze wedstrijd."

Fernando Lewis heeft al zin in de volgende wedstrijd: "Dit geeft vertrouwen. Natuurlijk ga je met een goed gevoel naar PSV. We zijn zeker niet bang voor PSV, hopen op een goed resultaat."

De verdediger is inmiddels uitgegroeid tot een soort held bij de fans van Willem II. Hij wordt met regelmaat toegezongen. Met nog een kwartier te gaan klonk het 'Lewis in Oranje' zelfs op de tribune. "Het gaat goed, ik ben een tevreden man. Maar ik moet met beide benen op de grond blijven."