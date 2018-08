Ereburger Maarten van der Weijden haalt ruim 4,3 miljoen euro op voor kankeronderzoek

WAALWIJK - Zwemmer Maarten van der Weijden haalde ruim 4,3 miljoen euro op voor kankeronderzoek met zijn zwemactie van vorige week. Dat bleek zondagmiddag tijdens de feestelijke huldiging in Waalwijk. Volgens de burgemeester kwamen er zeker tienduizend mensen op de huldiging af.

De zwemmer werd daarnaast door de burgemeester uitgeroepen tot ereburger. Van der Weijden noemde dat 'een enorme eer'. Hij was erg onder de indruk van de huldiging. “Dit is echt hartverwarmend. Het overdondert mij continu. Ik was iemand die dacht: ik ga een stukje zwemmen maar dat hier in Waalwijk het plein vol zou staan, had ik niet verwacht", zegt hij.

Erepenning

De erepenning van de gemeente Waalwijk wordt slechts in zeer bijzondere gevallen toegekend. Maarten van der Weijden leverde een enorme prestatie door in 55 uur een afstand van 163 kilometer van de Elfstedenroute zwemmend af te leggen voor onderzoek naar de genezing van kanker. Het opgehaalde bedrag loopt verder op maar staat op dit moment op 4.311.810,72 euro.

Het was al vroeg in de middag druk in de stad. Het werd één groot feest op de Markt in Waalwijk. Onder anderen OG3NE en Guus Meeuwis traden op. In Van der Weijden's woonplaats Waspik was geen plek voor een huldiging, want daar is momenteel kermis. Daarom werd er voor Waalwijk gekozen.

De dames van OG3NE waren enorm onder de indruk van de grote opkomst. "Wij vonden het bijzonder om vandaag ons steentje bij te kunnen dragen en om Maarten te supporten", schrijven ze op Instagram.