Politie onderzoekt geweld in flat Tilburg, vier mannen aangehouden

TILBURG - In een flat aan de Griegstraat in Tilburg heeft zondag een geweldmisdrijf plaatsgevonden. Dat meldt de politie.

Volgens een politiewoordvoerder was de melding dermate ernstig dat agenten met kogelwerende vesten in de flat naar binnen zijn gegaan.

In de flat zijn drie mannen aangehouden. Niemand raakte gewond. De politie onderzoekt wat er in de flat is voorgevallen. De politie hield nog een vierde man aan die het werk van de agenten probeerde te belemmeren.









