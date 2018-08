De galavoorstelling van Willem II in vijf foto's

Hosanna in Tilburg na de 5-0 zege op Heracles (Foto's VI Images).

TILBURG - De fans van Willem II kunnen er momenteel geen genoeg van krijgen. Hun Tilburgse trots heeft de gedeelde topscorer van de Eredivisie in huis, kreeg aan de andere kant van het veld slechts één doelpunt tegen en bivakkeert op een knappe vierde plek op de ranglijst.

Zondagmiddag rekenden de Tricolores in eigen huis af met Heracles Almelo. Die club speelde eerder gelijk bij Ajax (1-1) en maakte daarna ADO Den Haag een kopje kleiner (4-2). In het Koning Willem II Stadion was er zondag echter maar één partij die de lakens uitdeelde en dat waren de Tilburgers. Aangevoerd door Donis Avdijaj en Fran Sol werden de Almeloërs met 5-0 opgerold.

Bekijk hier de hoogtepunten in vijf foto's.

