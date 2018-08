Busmaatschappij wil meer vrouwen achter het stuur, dus mochten ze zonder rijbewijs rijden

EINDHOVEN - Busmaatschappij Hermes is hard op zoek naar vrouwelijke chauffeurs. Op dit moment is van al het personeel maar vijftien procent vrouw. Daarom organiseerden zij zondag een wervingsdag, alleen voor vrouwen. Hier konden de vrouwen met andere vrouwelijke chauffeurs praten en zelf een stukje rijden.

Tientallen vrouwen hadden zich aangemeld. Zo ook Linda. Ze is pas twintig jaar en weet het zeker: zij wil buschauffeur worden. "Sinds ik mijn autorijbewijs heb vind ik autorijden heel leuk. Ik heb ook tegen iedereen op school gezegd: ik wil buschauffeur worden. Elke keer als ik in de bus zat dan dacht ik: ik wil op die plek zitten." Linda kreeg de kans om met zeventig kilometer per uur over de openbare weg te rijden in haar eigen woonplaats.

Alleen maar vrouwen

Zondag waren alleen vrouwen welkom, volgens directeur Juul van Hout een heel logische keuze. "Wij kregen vaak te horen dat vrouwen ook op de bus willen rijden, maar vrouwen stellen onderling toch andere vragen dan aan een man. Daarom hebben wij nu een aparte dag voor de vrouwen georganiseerd. In september zijn de mannen aan de beurt."







Goed luisteren naar de instructeur

William is instructeur bij de vervoerder en begeleidt de vrouwen tijdens hun eerste busrit als chauffeur. "Je merkt vaak - en ook vandaag - dat mensen te vroeg willen indraaien. Dat ben je gewend van de auto, maar bij een bus moet je veel later indraaien. Anders haal je de bocht nooit en dat kost dan een hoop lantaarnpalen."

"Als iedereen goed luistert achter het stuur, dan kun je gewoon een rondje rijden. Ik heb zelf ook een rempedaal en ik zit er altijd bij, dus eigenlijk kan er niets gebeuren, maar de veiligheid staat altijd voorop."