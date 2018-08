Pechvogel achtervolgt Etienne Bax: 'Leuk voor de plaatjes, niet voor de resultaten'

ROGGENBURG - De snelheid was er en dat gold ook voor de winst in de kwalificaties. Toch eindigde de Grand Prix van Zwitserland voor Etienne Bax in een wedstrijd om snel te vergeten. De zijspancrosser uit Bergeijk werd namelijk vooral achternagezeten door de pechduivel en speelde uiteindelijk geen rol van betekenis.

“Die pech achtervolgt ons al het hele jaar”, verzucht Bax na afloop. “Ons zwakke punt dit jaar waren de starts en daar hebben we de afgelopen weken keihard op getraind. Met resultaat, want dankzij de winst in de kwalificaties gingen we met een goed gevoel de zondag in.”

“In de eerste manche hebben we dan toch weer een slechte start en uiteindelijk raken we de achterband van een voorligger. Dat kostte ons een hoop plaatsen. Dat we uiteindelijk zesde worden is dan alleen maar een aardige inhaalrace.”

Beugel

In de tweede omloop gaat het opnieuw mis voor Bax en zijn bakkenist Kaspars Stupelis. “We rijden op plek twee en hebben de koploper in ’t zicht als Kaspars beugel afbreekt. Hij kon zich toen alleen nog maar aan mij vasthouden. Dat is mooi voor de plaatjes, maar niet voor de resultaten. Ze kwamen ons links en rechts voorbij.”

Ver voor Bax uit pakt Marvin Vanluchene samen met Bax’ voormalige bakkenist Ben van den Boogaart de wereldtitel. “Er is nog één Grand Prix te gaan. Voor ons is het nu zaak om het seizoen goed af te sluiten. Als je om het WK niet eerste wordt, maakt de rest namelijk ook niks meer uit.”