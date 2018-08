Mathieu van der Poel tweede in eindstand wereldbeker mountainbike

LA BRESSE - Mathieu van der Poel is als vierde geëindigd in de afsluitende wedstrijd om de wereldbeker mountainbike in het Franse La Bresse. De renner uit Hoogerheide moest ruim twee minuten toegeven op Nino Schurter.

De Zwitserse winnaar sloot de reeks wedstrijden om de wereldbeker in stijl af. Hij was al zeker van de eindzege. Van der Poel leek tijdens de afsluitende race op weg naar een podiumplaats. De Nederlands kampioen op de weg moest echter nog een positie inleveren omdat hij lek reed.

Van der Poel sloot het eindklassement om de wereldbeker af met de tweede plaats, op ruime achterstand van Schurter.