Lijdensweg voor Lars Boom in Vuelta: 'Ik kwam echt niet meer vooruit' [VIDEO]

CAMINITO DEL REY - Buikkrampen, een valpartij en drie seconden buiten de tijdslimiet finishen. Nee, Lars Boom had zondag niet de meest glansrijke wieleretappe uit zijn carrière. Sterker: het was afzien. En toch mag hij maandag van start in de derde rit van de Ronde van Spanje. 'My body was totally fucked'.

Het waren bijzondere beelden die zondag werden gedeeld op social media vanuit Spanje. Een witte camper in niemandsland en een bekende Brabander die naar buiten stapt terwijl hij zich gedeeltelijk nog moet aankleden.

“Ik voelde me al niet top en na 30 kilometer kreeg ik ontzettende last van buikkrampen en buikpijn”, aldus een geradbraakte Boom na de finish in Caminito del Rey. “Op ongeveer 60 kilometer moest ik echt naar de wc en heb ik een camper opgezocht die daar stond.” De Vlijmenaar had geluk: hij mocht het kleinste kamertje meteen binnen. “Daar ben ik die mensen wel dankbaar voor.”

Op de video is te zien hoe Boom weer op zijn fiets springt en zijn weg vervolgt. Niet veel later volgt echter een bocht waar veel renners ten val kwamen. “En ik dus ook. Ik kwam daarna echt niet meer vooruit en had totaal geen energie en lucht meer. Ik zat scheef op m’n fiets.”

Uiteindelijk komt Boom drie (!) seconden te laat over de finish. Een streep door de rekening dreigt, maar de wedstrijdleiding toon coulance. Boom mag maandag gewoon van start. Als hij een beetje opknapt, tenminste. “More luck tomorrow, Lars”, luidt de boodschap op het Twitteraccount van LottoNLJumbo. Het klavertje vier is vast niet voor niets.