Vriendenkring Hopeloos wint Brabantsedag, publieksprijs voor Bloed, Zweet & Tranen [FOTO'S]

HEEZE - Vriendenkring Hopeloos heeft de Brabantsedag gewonnen met een creatie waarin ze de heksenjacht uit 1595 verbeelden. Tweede werd Bouwerij Skôn met 'Land van misverstand'. De Vriendenkring De Rijten werd derde met 'De Hercules van Deusone.' Er kwamen 40.000 bezoekers op het spektakel af, volgens de organisatie.

Hopeloos doet al 41 jaar mee aan de Brabantsedag. "We hebben keihard gewerkt", zeiden de bouwers een dag eerder al over hun creatie 'De heksenjacht van 1595. Des Duivels! De heksen of de heksenjacht?'

Publieksprijs

Wagenbouwersgroep Bloed, Zweet & Tranen kreeg de publieksprijs en de persprijs. Ze oogsten met hun creatie 'Het verzonken kasteel, gij zult niet zondigen' veel lof van de mensen langs de kant. Hun thema ging over een pelgrim die een kasteel binnenkomt waar de Bokkenrijders bijeen zijn in een wild feest. "Het lijkt wel alsof de parade elk jaar naar een hoger niveau gaat", stelde de persjury.

Het was alweer de 61e editie van de Brabantsedag. Zestien wagenbouwersgroepen met meer dan 2000 acteurs liepen mee in de theaterparade. Om half twee vertrokken de deelnemers met hun rollende creaties vanaf industrieterrein De Poortmannen richting het dorp. Omroep Brabant was er de hele dag bij. Bekijk hieronder alle foto's.