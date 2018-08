Spoorbomen in Nuenen bijna acht uur dicht door storing, zigzaggen met de buggy

NUENEN - Door problemen met twee spoorwegovergangen in Nuenen is zondag in het dorp een chaos ontstaan. De spoorbomen die rond twaalf uur dichtgingen, bleven bijna acht uur dicht, waardoor mensen tussen de bomen door moesten zigzaggen. De afdeling incidentenbestrijding van Prorail rukte al vroeg uit, maar de ingeschakelde technici van ASSET Rail hadden moeite om het probleem te vinden.

Zigzaggend gingen wandelaars, fietsers en automobilisten het spoor over. Zelfs ouders met buggy's maakten de gevaarlijke oversteek.

Een van de spoorbomen ligt bij Dierenrijk, waar het erg druk was. Personeel van Prorail verving de politie, ook werden verkeersregelaars ingezet. Pas rond acht uur gingen de spoorbomen weer open. Er bleek iets mis te zijn met de sensoren die registreren of er een trein aankomt. Onderdelen zijn vervangen, maar totdat alles goed is afgesteld, worden de spoorbomen met de hand bediend.