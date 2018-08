Weer auto in vlammen op in Waalwijk

WAALWIJK - Op de Olympiaweg in Waalwijk is maandagmorgen een auto uitgebrand. De auto stond op een parkeerplaats.

Rond half zes maandagmorgen kregen brandweer en politie de melding binnen. Toen de brandweer aankwam was de auto al helemaal uitgebrand. De laatste maanden waren er vaker autobranden in Waalwijk. Ook vorig jaar gingen er in deze gemeente regelmatig auto's in vlammen op.