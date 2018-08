Gestolen bestelbus rijdt winkel in Helvoirt binnen, politie vermoedt opzet

HELVOIRT - Onbekenden zijn maandagmorgen met een bestelbus een tuindecoratiezaak langs de Rijksweg in Helvoirt ingereden. De politie gaat ervanuit dat dat expres gebeurde.

Het busje reed achteruit de zaak binnen. De wagen bleek eerder gestolen te zijn en er zaten valse kentekenplaten op. De politie heeft met een hond de omgeving afgezocht maar geen verdachten gevonden. Er is niets gestolen.

Eerder reed een auto al eens per ongeluk hetzelfde pand binnen, bij de buurman. Dat gebeurde aan de zijkant. In het pand wonen geen mensen. In het pand is De Kerck Hoeve gevestigd, een zaak die allerlei smeedijzeren en stenen ornamenten verkoopt.