Chalet afgebrand op recreatiepark in Cromvoirt

Chalet in Cromvoirt in brand. Foto; Bart Meesters, Meesters Multi Media

CROMVOIRT - Op recreatiepark Fort Duinen in Cromvoirt is maandagmorgen een chalet uitgebrand.

De politie vermoedt dat de brand is aangestoken. Behalve het chalet ging er ook een schuurtje in vlammen op. Huisjes in de buurt liepen veel schade op.

Een motorfiets die in de buurt van het chalet stond raakte door de hitte ook zwaar beschadigd.

Fort Duinen is de nieuwe naam van recreatiepark De Vondst in in Cromvoirt. Indertijd vlogen er regelmatig chalets in brand.

LEES OOK: Bewoners chaletpark De Vondst in Cormvoirt bang voor nieuwe brandstichting