Willem II-verdediging staat als een huis: 'Freek Heerkens is de leider, door hem presteren we goed'

TILBURG - Fran Sol is na zijn drie doelpunten tegen Heracles Almelo topscorer van de eredivisie. Hij kwam op gelijke hoogte met Kristoffer Peterson van Heracles Almelo, die voor het duel in Tilburg al op drie doelpunten stond. Het was aan Damil Dankerlui en Fernando Lewis om de Zweedse aanvaller af te stoppen en dat deden de Willem II-verdedigers met succes.

“We hadden ons goed voorbereid op Heracles”, zei Lewis na de wedstrijd. “Peterson was voor mij de man in vorm, met drie doelpunten uit twee wedstrijden. En Bradley Kuwas heeft een individuele dribbel en goede kwaliteiten. Ze kunnen gevaar stichten voor elke defensie in de eredivisie.”

Tekst gaat verder onder de video.

Lewis kreeg als rechter centrale verdediger vaak te maken met de Zweed, Dankerlui was de directe tegenstander van Peterson. “Ik heb natuurlijk beelden gezien, het is een goede speler. We weten dat hij rechtsbenig is, dat hij graag naar binnen wil gaan. Voor mijn gevoel hebben we het goed opgepakt.”

Peterson bleef na de rust achter in de kleedkamer. Hij had weinig laten zien. Dankerlui schakelde de aanvaller met zijn manier van spelen eigenlijk uit. “Ik heb aanvallend zoveel mogelijk proberen te doen. Het is aan mij dat hij achter mij aan moet gaan.”

Vaste positie

Met slechts één tegentreffer in de eerste drie duels heeft Willem II samen met Ajax en AZ de minst gepasseerde verdediging van de eredivisie. Dankerlui heeft daarin zijn rol gevonden als rechtsback. “Dat is mijn thuisbasis, mijn echte positie. En ik kan afwisselen met Fernando. Hij kan rechts spelen, ik kan rechts spelen. En als het moet kan ik centraal spelen.”

Lewis is eigenlijk ook rechtsback, maar speelt nu als centrumverdediger. “De trainer vroeg in de voorbereiding of ik daar wilde spelen. We hadden toen veel blessures. Hij wilde weten hoe ik daar in stond. Alles voor het team, ik heb me daar bij neergelegd. Toevallig gaat het goed, ik hoop dit gevoel mee te nemen naar het einde van het seizoen.”

Tekst gaat verder onder de tweet.

'Props voor Freek'

Met Dankerlui, Lewis en aan de linkerkant Diego Palacios zijn er drie spelers met aanvallende intenties in de achterhoede van Willem II. Aanvoerder Freek Heerkens moet als vierde man de rust bewaren. "We geven elkaar rugdekking. Als de bal aan de andere kant is, komt de andere back naar binnen. Het is een kwestie van samenwerken. Freek is de leider daarin, met hem heb ik een grote steun in de rug. Door hem presteren we goed als laatste linie. Alle props naar Freek”, aldus Lewis.

En als de backs mee opkomen, heeft Lewis er ook geen probleem mee om in zijn taak te blijven. "Dan moeten Freek en ik de controle houden, samen met één middenvelder.”