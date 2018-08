Opluchting na arrestatie van Jos Brech: 'De puzzelstukjes vielen op hun plek'

DEN BOSCH - Johan Mees van Stichting Bushcraft uit Den Bosch is opgelucht dat Jos Brech zondagmiddag is gearresteerd in Spanje voor de dood van Nicky Verstappen. Mees kende Jos Brech al jaren. Echte vrienden waren ze niet, maar de passie voor natuur deelden ze wel. Verdacht gedrag vertoonde Brech nooit, aldus Mees. Wel bleek Brech op internet naar verlaten huizen in Spanje te zoeken.

Maandagochtend hield de politie een persconferentie over de arrestatie van Jos Brech. "We gaan ervan uit dat B. door Spanje aan Nederland wordt uitgeleverd. De focus ligt daar nu op. We willen antwoord op de vraag wat er in de laatste uren van het leven van Nicky is gebeurd", vertelde de politiewoordvoerder.

Verlaten Spaanse dorpen

Leden van de Stichting Bushcraft uit Den Bosch zochten voor de zomer nog in de Franse Vogezen naar Brech. Toen was hij als vermist opgegeven en was nog niet bekend dat hij verdachte was in de zaak Nicky Verstappen. Een vriend van Mees, ook lid van de stichting, onderzocht toen de laptop van Brech: "We zagen dat hij op internet had gezocht naar verlaten Spaanse dorpen.

Oordelen over de situatie wil Mees niet. "Jos is nog niet veroordeeld. We volgen het op de voet en zijn natuurlijk heel benieuwd wat zijn verhaal wordt tegenover justitie. Het is nu belangrijk voor de familie Verstappen dat er duidelijkheid komt."

Niet verdacht

"Jos gedroeg zich in de bushcraft-wereld absoluut niet verdacht", vertelt Johan Mees aan Omroep Brabant. Brech wandelde met Mees regelmatig in de natuur. Ze praatten over planten en dieren. Eigenlijk over alles wat met de natuur te maken had. "Ik heb nooit het idee gehad dat Jos iets op zijn kerfstok zou hebben", zegt Mees.

Toen Brech verdween in mei, dacht de stichting dat hij verongelukt was. "Hij ging drie weken wandelen, maar hij zou nooit verdwaald raken, daar is hij te ervaren voor. We dachten dat hij een ongeluk had gehad. Toen we hoorden dat hij mogelijk betrokken is bij de dood van Nicky schrokken we natuurlijk enorm. Opeens zie je zijn hoofd op televisie. Hij wordt verdacht van moord. Pedofilie zelfs. De puzzelstukjes vielen toen wel op hun plek. Daarom heeft hij natuurlijk niets laten horen."

Van 't Padje

Erik van 't Padje was een van de bushcrafters die de politie mee hielp zoeken. Toen Brech gevonden werd, had hij echter zijn telefoon uitstaan, zo vertelde hij bij de talkshow M. Daarna zag hij dat hij meerdere berichten had, waaronder een voicemail van de recherche. Brech zat dus in Spanje en niet in de Vogezen. "We hadden op de computer in het chalet in Frankrijk wel naar GPS-routes gekeken. Daar zagen we dat hij op Spaanse natuurgebieden gezocht had, maar een specifieke locatie hadden we niet." Hij is opgelucht dat Brech vast zit, levend en wel. "Er valt een last van mijn schouders af. Dit betekent dat hij antwoorden kan geven aan de familie van Verstappen."

De bushcrafter heeft het idee dat hij de laatste dagen in een slechte film is beland. "Ik zou het het liefste achter me laten, maar er volgt nog een rechtszaak. Mogelijk moet ik dan getuigen."

De Spaanse politie verspreidde maandagmorgen beelden van de aanhouding van Brech: