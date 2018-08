Student die hielp bij introkamp in Tilburg ligt kritiek in ziekenhuis door meningokokken

TILBURG - Een student van de Fontys Hogeschool voor Journalistiek in Tilburg heeft de meningokokkenziekte. De student, die vorige week begeleider was tijdens het introductiekamp voor eerstejaars studenten, is opgenomen in het ziekenhuis. Zijn toestand is stabiel, maar kritiek. Dat zegt directeur Marjo Spee van de FHJ.

Meningokokkenziekte is een besmettelijke ziekte die in Nederland regelmatig voorkomt. Mensen krijgen het door een bacterie. De ziekte kan leiden tot hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging en kan in sommige gevallen dodelijk zijn. "De kans is heel klein dat iemand ziek wordt nadat hij is besmet", laat een woordvoerder van de GGD weten. "Iedereen die recentelijk intensief contact heeft gehad met de student, is inmiddels persoonlijk benaderd."

Voorlichting

De GGD gaf maandagochtend in de school voorlichting over de ziekte. "Dat is routine, om iedereen goed in te lichten", legt Fontysdirecteur Spee uit. "Tijdens die bijeenkomst is verteld wat meningokokken is en dat de kans op besmetting klein is. Er is geen onrust." De school zegt enorm geschrokken te zijn. "We leven enorm mee met de student en de familie."

Iemand met meningokokkenziekte kan heel snel erg ziek worden. Soms binnen enkele uren. Klachten zijn plotselinge hoge koorts, hoofdpijn, misselijkheid, overgeven, je suf voelen, niet tegen licht kunnen en een zere, stijve nek, vooral als je je hoofd voorover buigt. Soms verschijnen er heel kleine rode of paarse vlekjes op de huid. Die kunnen niet weggedrukt worden. Ze zijn zo groot als een speldenknop.

Ziekteverschijnselen

"De tijd tussen besmet raken en ziek worden is twee tot tien dagen", laat een woordvoerder van de GGD weten. "Meestal is dit drie tot vier dagen. Door snelle behandeling worden de meeste mensen weer beter. Als iemand erg ziek is, is opname in het ziekenhuis nodig. " Meer informatie over de ziekteverschijnselen is terug te vinden op de website van GGD Hart voor Brabant.