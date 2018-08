Koning Willem-Alexander opent mbo-schooljaar bij ROC Tilburg: 'Een slimme keus'

TILBURG - Het ROC Tilburg heeft maandagmiddag hoog bezoek. Voor de eerste keer in de geschiedenis wordt het mbo-schooljaar officieel geopend en het ROC Tilburg heeft de primeur. Koning Willem-Alexander arriveerde rond twee uur in Tilburg om het schooljaar af te trappen.

Daarnaast krijgt de koning een programma voorgeschoteld met aandacht voor de specifieke onderdelen van het mbo-onderwijs zoals het opdoen vakkennis en een leven lang blijven ontwikkelen. Op dat aspect legde de koning de nadruk in zijn speech. "De jeugdwerkeloosheid in Nederland behoort tot een van de laagste in Europa. Mbo-afgestudeerden zijn heel erg gewild. Een keus voor het mbo is een slimme keus", hield de koning het publiek voor.





























Voorafgaande aan het bezoek van de koning liet Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, haar licht schijnen over het belang van het mbo-onderwijs. "Dit zijn onmisbare mensen voor onze samenleving."

Tilburger Hendrik de Kok heeft de bijzondere eer om een toespraak te mogen houden voor de koning. De Kok was in 2016 genomineerd voor de Brabander van het Jaar. Hij hielp vluchtelingen op het Griekse eiland Lesbos. Mede daardoor is hij op het ROC verpleegkunde gaan studeren. "Ik heb een droom. Zorg bieden aan mensen die het hard nodig hebben", aldus De Kok.





