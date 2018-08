Ronde van Spanje komt in 2020 naar Den Bosch en Breda

DEN BOSCH - De Ronde van Spanje start in 2020 in Nederland en doet ook Brabant aan. Bij twee van de eerste drie etappes nemen Den Bosch en Breda een belangrijke rol in.

Utrecht houdt op vrijdag 21 augustus 2020 de eerste etappe van de Vuelta, een ploegentijdrit. De tweede rit gaat een dag later van Den Bosch naar Utrecht en op zondag is Breda start- en finishplaats. Daarna verhuist het wielerpeloton op maandag (een rustdag) naar Spanje voor het vervolg van de wielerronde.

Geslaagde lobby

Utrecht, Den Bosch en Breda waren al langere tijd bezig om de Vuelta naar Nederland te halen. Een delegatie, met onder anderen Utrechts burgemeester Jan van Zanen, sprak afgelopen week in Málaga, uitvoerig met de organisatie. In 2009 deed de derde grootste wielerronde ook al eens Nederland aan.

Voor zo'n groot evenement is natuurlijk een hoop geld nodig. "Vanuit de twee provincies, Brabant en Utrecht, en de steden Breda, Den Bosch en Utrecht, hebben we het budget al rond", vertelt Daan Quaars, wethouder in Breda. "Vanuit de private sector zijn we nog bezig met sponsoring. We zoeken bedrijven met een liefde voor de sport die het leuk vinden om mee te doen." Volgens de wethouder is er in totaal zo'n zes miljoen euro nodig.