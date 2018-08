Heeft Jos de G. Nicole van den Hurk verkracht én gedood of is hij onschuldig? Hoger beroep van start

EINDHOVEN - Jos de G. werd door de rechtbank veroordeeld tot vijf jaar cel voor het verkrachten van de 15-jarige Nicole van den Hurk in 1995. Voor haar dood werd-ie niet veroordeeld, maar justitie wil hem daarvoor ook de cel in hebben. Daarom begint dinsdag het hoger beroep tegen Jos de G.

Ook Jos de G gaat in hoger beroep. Hij ontkent Nicole iets aangedaan te hebben. Hij ontkent haar dus ook verkracht te hebben. Vier dagen zijn er voor deze zaak uitgetrokken.

De verdwijning van Nicole van den Hurk bracht heel wat teweeg. Ze was nog maar 15 jaar toen ze in de vroege ochtend verdween. Ze was op weg naar haar bijbaantje in een supermarkt in Woensel in Eindhoven. Wekenlang was ze vermist en er kwam een grote zoekactie. Pas na zes weken werd ze gevonden, in de bossen onder een berg snoeiafval. Dit gebeurde 23 jaar geleden in 1995.

In de jaren die volgden waren er wel eens verdachten in beeld, maar pas in 2014, bijna 20 jaar later, kwam er 'een doorbraak', zoals de politie het noemde. In Helmond werd Jos de G. opgepakt. Er waren destijds DNA-sporen gevonden op het lichaam van Nicole van den Hurk. Het ging om sperma. En met nieuwe onderzoekstechnieken kwam er een match met Jos de G.

Vrijgesproken

In 2016 werd Jos de G. veroordeeld tot vijf jaar cel voor verkrachting. Hij werd vrijgesproken van doodslag. Er zaten namelijk ook sporen van anderen op het lichaam van Nicole, die haar óók gedood zouden kunnen hebben.

Deze vrijspraak leidde tot veel verdriet en hoogoplopende emoties bij de nabestaanden in de rechtszaal. Jos de G. is dus niet veroordeeld voor haar dood, maar de rechter zei twee jaar geleden wel dat de feiten en omstandigheden in sterke mate richting Jos de G. wijzen.

Onschuldig

Jos de G. zegt dat hij onschuldig is. Tijdens vier zittingsdagen moeten hogere rechters hier een oordeel over vormen. Over zes weken zal het hof uitspraak doen in deze zaak.