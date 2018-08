Christiaan Bauer haalt met vader Frans zijn rijbewijs op: 'Ik word gereden in mijn eigen auto!'

FIJNAART - De zoon van Frans Bauer, Christiaan Bauer slaagde vorige week voor zijn rijbewijs. En dus kon hij maandagochtend op het gemeentehuis het felbegeerde roze pasje ophalen. Frans was er uiteraard bij. Hij liet zich maar al te graag door zijn zoon rondrijden. "Ik heb nu een eigen chauffeur."

"Hallo allemaal, het is vandaag een heel bijzondere dag voor mij", begint Frans trots zijn vlog. Hij heeft de auto voor het gemeentehuis geparkeerd. Zoon Christiaan is namelijk op dat moment zijn rijbewijs aan het ophalen. "Ik ga zo voor het eerst meemaken dat ik gereden word door mijn zoon. Een mijlpaal in mijn leven!"

Het enthousiasme spat er bij de trotse vader vanaf. Hij lijkt er nog meer zin in te hebben dan Christiaan zelf. "Nou gaan we het meemaken!" Frans vlogt dagelijks over zijn avonturen. Bekijk hieronder de vlog van Frans over de eerste autorit van zoon Christiaan.