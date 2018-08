Marianne Vos kiest voor volledig seizoen zand en modder vanwege EK veldrijden in Rosmalen

DEN BOSCH - Marianne Vos heeft haar racefiets opgeborgen en stapt in september op de crossfiets voor een volledig seizoen veldrijden. Anders dan andere jaren kiest de 31-jarige wielrenster uit Babyloniënbroek ervoor het asfalt vroegtijdig te verruilen voor het zand en de modder.

Vos, die bij de junioren voor het laatst een veldritseizoen van begin tot eind meemaakte, begint het cross-seizoen in de Verenigde Staten. Op 23 september rijdt ze in Waterloo en zes dagen later in Iowa City. Komende zondag rijdt ze op de racefiets wel nog het criterium van Bavikhove, maar daarna gaat de focus honderd procent op het veldrijden.

EK in achtertuin

"Ik heb tijdens het vorige seizoen al besloten dat ik dit jaar een hele winter in de cross wil rijden", legt Vos uit. "Alleen op die manier maak ik kans om bovenin mee te draaien. Het EK veldrijden op 3 november heeft daarbij een grote rol gespeeld. Dat wordt gehouden in Rosmalen, in mijn achtertuin. Ik wil daar uiteraard op mijn best zijn."

Om de Europese titel in de wacht te kunnen slepen was het voor Vos belangrijk de start van het veldritseizoen te kunnen meemaken. "Op die manier is de voorbereiding het beste. Ik heb de afgelopen jaren gemerkt dat het niet ideaal is om later in het seizoen in te stromen. De periode van omschakelen en in je ritme komen is al lastig genoeg", zegt de zevenvoudig wereldkampioen veldrijden.



Ongekend sterk

Het moment van switchen naar het veldritseizoen komt juist op een moment dat Vos een ongekend sterke periode doormaakt op de weg. Ze won een rit in de Giro Rosa, bracht de BeNe Ladies Tour op haar naam en was recent in topvorm tijdens de wegwedstrijd van de Postnord Vårgårda WestSweden en de Ladies Tour of Norway.

Door die prestaties is de Brabantse nu leider in de UCI Women’s WorldTour. Voelt het voor haar niet raar om het wegwielrennen nu de rug toe te keren? Vos: "Ik koers altijd om te winnen, dus in dat opzicht is het wel jammer. Maar aan de andere kant ben ik blij dat ik nu in deze vorm en met dit gevoel de overstap naar het veldrijden maak. De concurrentie bij de dames is namelijk best hevig."