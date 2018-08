Hendrik (23) vertelt Koning Willem-Alexander over het keerpunt in zijn leven: 'Ik wil mensen helpen'

Hendrik de Kok was best een beetje zenuwachtig.

TILBURG - Voor het eerst in de geschiedenis is het mbo-jaar officieel geopend. Koning Willem-Alexander kwam daarvoor naar het ROC in Tilburg. Een van de meest voorbeeldige studenten, Hendrik de Kok uit Tilburg, mocht de koning toespreken: "Heel erg bijzonder, ik was een beetje zenuwachtig"

Ga er maar aan staan. In een ronde zaal vol spotlights, overal om je heen zitten mensen. De ceremoniemeester geeft het teken en alle ogen zijn gericht op jou. Eén paar ogen is van koning Willem-Alexander.

Droom

Hendrik de Kok (23) gebruikte zijn moment om de koning te vertellen over zijn avontuur uit 2015, toen hij op het Griekse eiland Lesbos vluchtelingen aan land hielp: "Nadat ik vaders, moeders en kinderen van boord heb geholpen, besloot ik mijn leven compleet om te gooien. Ik ben nu student verpleegkunde en ik jaag mijn droom na. Ik heb met eigen ogen gezien wat ik voor vluchtelingen kan betekenen. Om af te sluiten heb ik geen loze spreuk, maar een droom. Zorg bieden aan mensen die het hard nodig hebben."

Na afloop geeft Hendrik grif toe dat hij het heel spannend vond. "Maar ik vond het enorm leuk om te doen."

Keerpunt

Belangrijk vond hij het om te vertellen over het keerpunt in zijn leven: "Het moment dat ik wist dat ik verpleegkundige wil worden. Om wereldwijd mensen die zorg nodig hebben te helpen."

Dat het mbo nu ook een officiële opening heeft, door de koning zelf, maakt de studenten trots. Hendrik ook: "Ik heb veel toespraken gehoord vandaag en het heeft me doen beseffen dat mbo mensen veel betekenen voor onze economie. En ik ben daar gelukkig één van."









Maar na zijn mbo gaat Hendrik toch verder naar het hbo: "Ik heb nog een extra uitdaging nodig. En ik denk dat ik dat ook kan. Ik wil als specialisme spoedeisende hulp gaan doen. En later wil ik in het buitenland gaan werken voor Artsen Zonder Grenzen."

