In 3 maanden gebouwd, in 3 uur met de grond gelijk: winnende wagen Brabantsedag alweer afgebroken

HEEZE - Wat in drie maanden is gebouwd, is in drie uur met de grond gelijkgemaakt. Maanden leefden de bouwgroepen uit Heeze toe naar de Brabantsedag. Dat leverde zondag een prachtige parade op, met vriendenkring Hopeloos als winnaar. De wagen werd maandag in no-time gesloopt en ook daar werd van genoten.

Of dat pijn doet, verschilt per persoon. De meeste bouwers genieten ook volop van het slopen, maar dat geldt niet voor iedereen. Voorzitter Kevin van Lierop van de vriendenkring: "Ik stuurde net een foto van de wagen in deze toestand naar onze ontwerper en die vond het toch vrij pijnlijk om te zien." Van Lierop vind het wel prima: "Het was een mooie dag gisteren, hij mag de container in."

Ook penningmeester Tessa Cuijten heeft er totaal geen probleem mee om de wagen te slopen: "Ik denk dat iedereen heel blij is als die takken weg zijn, ik kan geen tak meer zien." Normaal gesproken ligt de gehele wagen in een paar uur plat, maar de constructie van takken en ijzerdraad zorgt ervoor dat de groep een hele dag bezig is.

De bouwers klagen niet, want juist die speciale constructie droeg bij aan de winst, denkt Tessa: "Ik denk dat dat vernieuwend is, ik heb het nog nooit gezien. Het was een heel mooi totaalplaatje, dat heeft zeker geholpen." Daar sluit Kevin zich bij aan: "Het was een sprong in het diepe, maar het heeft goed uitgepakt." Een bekende bij Staatsbosbeheer verzamelde al vanaf januari takken voor de vriendenkring.

Bekijk de video en lees verder.

'Een grote puinhoop'

De werkplaats is maandagmiddag een grote puinhoop, maar dat was het zondag bij de prijsuitreiking ook lacht Kevin: "Na de optocht hoor je wel dat je kans maakt. Dan worden al die namen afgeroepen en op een gegeven moment weet je dat het niet meer fout kan. Ja, da's ongekend."

De laatste keer dat vriendenkring Hopeloos won, was 14 jaar geleden. Een groot deel van de vrienden is tussen de 20 en 25 jaar en heeft dus überhaupt nog nooit de winst meegemaakt. Het ging zondagnacht dan ook tot in de late uurtjes door, vertelt chef bouw Frank de Kuster met een brede glimlach: "Dat gevoel van gisteren kun je niet beschrijven, dat is niet normaal. We zijn weggestuurd door de beveiliging omdat de tent ging sluiten, dus ik denk dat het feest wel geslaagd is."