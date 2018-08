Als juf Ilse échte gymles geeft, kunnen de andere leraren even werken zonder kinderen

NUENEN - Leerkrachten in het basisonderwijs moeten nog steeds hard werken, maar het is dit schooljaar iets beter geworden. Den Haag heeft extra geld uitgetrokken om de werkdruk te verminderen. De scholen mogen zelf bepalen hoe ze dit geld besteden. Op basisschool De Dassenburcht in Nuenen hebben ze er een gymjuf voor ingehuurd.

In de gymzaal liggen ballen, hockeysticks en er staat een trampoline. Ilse Kurvers is klaar voor haar les aan groep zes van basisschool De Dassenburcht in Nuenen. Vol enthousiame komen de kinderen binnen. Want les van een echte gymlerares in plaats van hun eigen juf of meester, dat zien we wel zitten.

Bennet van groep zes legt uit: "Dit is leuker, want zij weet meer oefeningen. Hiervoor speelden we tijdens de gymles vooral trefbal en voetbal." Klasgenootje Luna vult aan: "Wat we nu bij Ilse doen zijn echt gymdingen, zoals trampolinespringen en op balken je balans proberen te houden."

Stil

Ook de juffen en meesters zijn blij met de komst van de gymlerares. Want zo druk als het is in de gymzaal, zo rustig is het op datzelfde moment in de klas. Juf Ilona van Gemert gebruikt dit uur om dingen te doen die anders na school moeten gebeuren. Zoals lessen voorbereiden, mails beantwoorden en huiswerk nakijken.

Juf Ilona: "Dat is heel hard nodig. Na school zit de tijd vol met vergaderingen en studies. Dus het is heel fijn om even in de klas te kunnen werken terwijl de kinderen er niet zijn."

Werkdruk omlaag

De gymjuf is pas een week aan de slag op De Dassenburcht. Maar directrice Mariëtte Franssen merkt nu al dat het verlichting brengt. "We hebben er goed over nagedacht hoe we het geld het beste konden besteden. Door een gymleraar aan te trekken hebben de andere leraren en leraressen iedere week echt een uur helemaal voor zichzelf. De werkdrukverlaging komt daar dus het beste tot zijn recht. En het is ook fijn dat de kinderen zo een goede professionele gymles krijgen."

Sportief

En zo krijgt de Dassenburcht niet alleen relaxtere leraren, maar als het aan juf Ilse ligt ook sportievere kinderen. Juf Ilse, terwijl ze de kinderen vangt bij de trampoline: "Ik ga ze vooral leren turnen, balanceren en klimmen. Daar zijn de meeste basisschoolleraren niet toe bevoegd. Er gebeurt nu veel meer tijdens de gymles en ik denk dat dat beter is voor de kinderen."