Is de vrije trap van Sydney van Hooijdonk net zo fenomenaal als die van zijn vader Pierre? Een test

BREDA - Hij trapte de ballen vaak fenomenaal in het doel: oud-international Pierre van Hooijdonk. Vrije trappen waren de specialiteit van de Bredase spits die onder meer speelde voor NAC en Feyenoord. Zoon Sydney heeft ook de voetbalgenen van pa en zit dit seizoen voor het eerst bij de A-selectie van NAC. Maar is zijn trap net zo goed? Verslaggever Ronald Sträter zocht het uit..

Dat Sydney een zoon is van Pierre van Hooijdonk is niet alleen aan zijn gezicht en lichaamsbouw te zien. Ook mentaal lijkt hij op zijn vader. De 18-jarige is niet snel tevreden, werkt hard en wil er alles aan doen om te slagen in de voetballerij.

"Ik geef mezelf wel de tijd, maar ik wil altijd meer", zegt Sydney van Hooijdonk over zijn voetbalcarrière. "Ik zit bij de wedstrijdselectie en nu wil ik de volgende stap zetten. Ik hunker daar ook naar en praat erover met mijn vader. Maar ik moet rustig blijven, het komt wel."

Jonge hond met goede vrije trap

Vader Pierre zal hem eerder moeten afremmen dan stimuleren, Sydney heeft de energie en ambitie van een jonge hond. Het leuke is dat hij, net als pa vroeger, de positie van spits bekleedt. Doelpunten maken is, net als bij zijn ouweheer, zijn kenmerk. Met als specialiteit de vrije trap. Ja, ook Sydney schiet de ballen lekker binnen.

"Hij kon het balletje wel trappen", zegt Sydney over de sublieme vrije trappen van Pierre van Hooijdonk. "En ik ook, maar ik moet nog veel oefenen. Het is nog niet op het niveau dat hij heeft bereikt, maar ik ben ermee bezig. Ik hoop dat niveau ooit ook aan te tikken."

Tekst gaat verder na video.





Drie vrije trappen nadoen

Om te kijken waar Sydney nu staat, vroeg verslaggever Ronald Sträter hem drie mooie vrije trappen uit het verleden van vader Pierre op doel te schieten. Een goal van NAC tegen Heerenveen en de twee beroemde goals uit het jaar dat Feyenoord de UEFA-cup won. Hoewel alle ballen in het doel gingen, was het geen gemakkelijke opdracht.

"Ik ben erachter gekomen dat vrije trappen nadoen niet mijn specialiteit is", lacht Van Hooijdonk. "Ik trap ze meestal hoog en de vrije trappen die jij had uitgekozen waren dat niet. Maar ze gingen erin en dat telt ook. Zo zie ik het."

Oefenen in de achtertuin

Sydney werkt bij NAC regelmatig aan zijn vrije trap. Dat doet hij dan meestal na de training met Mounir El Allouchi, Luka Illic en Jordan van der Gaag. Oefenen met vader Pierre is er daarom steeds minder bij.

"Dat deden we altijd in de achtertuin of bij mijn oude club Beek Vooruit en dat was soms best wel vermoeiend", lacht Sydney van Hooijdonk. "Dan trapte je tien ballen en als het dan niet perfect was, gingen we door totdat er vijf of zes wel perfect waren. Daar heb ik veel van geleerd."

'Ik ben nooit een megatalent geweest'

Het knappe van Sydney van Hooijdonk is dat hij zich op jonge leeftijd al realiseert dat je in het leven weinig tot niets cadeau krijgt. Hij werkt dan ook keihard aan zijn voetbalcarrière.

"Daar sta ik wel bekend om", zo zegt de jonge Van Hooijdonk zelf. "Ik ben nooit een megatalent geweest en moest het hebben van veel en hard trainen. Daardoor werd ik eigenlijk beter dan andere jongens die grotere talenten waren. Zo ben ik jongens voorbijgegaan en zo wil ik in de toekomst nog meer jongens voorbij gaan."

'Yes, ik zit erbij!'

Voorlopig gaat het goed met Sydney van Hooijdonk en wordt het misschien wel tijd dat NAC-coach Mitchell van der Gaag de jonge speler zijn debuut laat maken. Dat zou een mooie mijlpaal zijn, maar voor Sydney is elke vrijdag al spannend genoeg om te zien of hij bij de wedstrijdselectie zit.

"Als je dan je naam ziet staan, is er een trots gevoel. Dan gaat er een berichtje naar de groepsapp van de familie. Zo van: 'Yes, ik zit erbij'. Iedereen is dan blij en dat is gewoon een mooi gevoel."