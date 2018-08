Bioscoop wordt foodhall en tijdens de verbouwing dook er een bijna 100 jaar oud theaterdoek op

BREDA - Alsof je staat te kijken naar een striptekening. Zo is de afbeelding op het enorme theaterdoek dat in het Chassé Theater hangt het beste te omschrijven. Het is niet zomaar een doek. Het enorme gevaarte stamt uit de jaren twintig van de vorige eeuw en werd gevonden in de oude Casino-bioscoop.

Die bioscoop in de Reigerstraat wordt op dit moment verbouwd en er moet uiteindelijk een foodhall komen. "Het is heel bijzonder dat in een leegstaand pand zo'n doek gevonden wordt", vertelt Kris Maas. Hij is een van de nieuwe eigenaren van het pand en vond het decorstuk. "Normaal vind je oude lampen of een oude muur."

Het doek werd gevonden op veertien meter hoogte in de theatertoren. "In eerste instantie had ik niet door hoe bijzonder het was. Dat was toen moeilijk te beoordelen. We hebben het daarom zo snel mogelijk naar de gemeente Breda gebracht en daar is verder onderzoek gedaan."

'Als een striptekening'

Het speciale theaterdoek is gemaakt tussen 1920 en 1935. "Dat kunnen we zien aan de gebruikte stijl", legt historicus Diewert Berben uit. Hij mocht voor de gemeente Breda onderzoek doen naar de bijzondere vondst.

"Dat dit doek is gevonden in deze staat vind ik echt kicken. Het doek lijkt een beetje op een striptekening. De stijl doet denken aan het symbolisme. Die stijl werd in de jaren 20 en 30 veel gebruikt bij decors." Het theaterdoek werd beschilderd door decorschilder Jaap van Dam.

Geen grote gaten

Het decorstuk is bijzonder, maar wat misschien nog wel bijzonderder is, is dat het doek nog in zo'n goede staat verkeert. De kleuren lijken niet heel erg te zijn vervaagd en er zitten geen grote gaten in het bijna honderd jaar oude doek.

Berben: "Dat is wonderbaarlijk. Dit soort doeken waren niet voor de eeuwigheid bedoeld. Meestal werden ze gemaakt voor een paar voorstellingen. Wat ook bijzonder is, is dat er niet veel doeken uit die tijd bewaard zijn gebleven. Maar deze heeft dus altijd in de theatertoren hoog en droog gehangen. Waarschijnlijk konden er ook geen schimmels een beestjes bij en dan blijven de kleuren en de stof zo goed."

Waar komt het doek te hangen?

Wil je het enorme theaterdoek met eigen ogen zien, dan moet je 9 september naar het Chassé Theater. Daar hangt het dan tijdens de Open Monumentendag. En wat er daarna mee gaat gebeuren is nog een grote vraag. "Dat weten we zelf ook nog niet", aldus Kris Maas. "Het doek is te groot om in de nieuwe foodhall te hangen. We gaan dus op zoek naar een mooie plek waar het opgehangen kan worden."