Politie mag geen cordon om binnenstad heen leggen tijdens voetbalwedstrijd PSV-BATE Borisov

EINDHOVEN - De politie mag geen cordon om de Eindhovense binnenstad heen leggen tijdens de voetbalwedstrijd PSV-BATE Borisov. Actie voeren mag, zolang deze het verkeer niet hindert. Dat heeft burgemeester John Jorritsma van de gemeente Eindhoven de politievakbonden laten weten. Het publiek moet ook duidelijk kunnen zien dat het om actievoerende agenten gaat en de agenten mogen geen gebruik maken van hun politiebevoegdheden.

"We willen dus bijvoorbeeld niet dat politieauto's zo op straat geparkeerd worden, dat er een smalle doorgang ontstaat", licht een woordvoerder toe. 



Andere actievorm

De agenten willen een betere cao en een lagere werkdruk. Door de reactie van Jorritsma moeten de politiebonden een andere actievorm zoeken. Ze waren van plan om tijdens de Europese voetbalwedstrijd een lus om de stad heen te leggen, in de vorm van meerdere trechters. Volgens politievakbond ACP zal dat voor forse vertragingen zorgen. Tegen mensen die de stad in willen of die van plek in de stad willen veranderen, wilden de agenten zeggen dat ze de veiligheid in de binnenzone niet konden garanderen.



Normaal gesproken staat de doorstroming van verkeer rondom het Philips Stadion al onder druk bij wedstrijden van PSV. De cao-acties kunnen dit nog eens verergeren, meent Jorritsma. Reden om een beschikking met de voorwaarden aan de vakbonden te sturen. "Ik heb de acties beoordeeld zoals ik ook acties van andere groeperingen zou beoordelen. Die mogen ook geen opzettelijke hinder veroorzaken. Daar heb ik de bonden over geïnformeerd. Ik begrijp de acties overigens zeer goed. Al eerder heb ik gezegd dat de druk op de politie steeds hoger wordt."



'Actie zonder hinder niet mogelijk'

Bij de diverse politievakbonden was niemand bereikbaar om te zeggen welke vorm de acties nu krijgen. Op Twitter laten de gezamenlijke politiebonden wel weten dat ze vinden dat de burgemeester zijn pijlen op Den Haag moet richten. Een actie zonder hinder zou niet mogelijk zijn. "Actievoeren gaat niet samen met 'ik zou graag willen'."





