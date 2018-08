Hond bijt stuk uit been van Nino (8), 'tweede bijtincident in Roosendaal deze zomer'

Nino werd door een hond gebeten in zijn been. De wond werd in het ziekenhuis gehecht. (foto: Raymond Merkx)

ROOSENDAAL - De wond in zijn been is inmiddels gehecht, maar de schrik zit er nog goed in bij Nino (8) uit Roosendaal. Terwijl hij vrijdag aan het spelen was in de speeltuin, werd hij aangevallen door een hond. En een paar weken geleden zou een ander kind ook al slachtoffer zijn geworden van dezelfde hond. Het zorgt voor grote onrust in de buurt.

Een hap van bijna zes centimeter. Zo groot is de wond op Nino's been na de beet van de Staffordshire. Het jongetje uit Roosendaal reed op zijn fietsje voorbij, toen de hond hem aanviel. Een paar dagen later loopt Nino weer rond, maar nog wel met verband om zijn been.

Boos en geschrokken

“Het gaat wel goed, ik kan weer lopen”, vertelt Nino in het programma Wakker! op Omroep Brabant radio. “Maar ik ben nog wel boos op de hond en het baasje.’

En dat is niet gek. Vrijdag zat de schrik er goed in bij de jongen en zijn familie. “Als je je kind zo hoort gillen, dan weet je dat er iets goed mis is”, zegt pleegvader Frank Kramer. “Toen mijn vrouw Nino zag met de wond, is ze meteen met hem naar het ziekenhuis gegaan. We schrokken natuurlijk heel erg.”

“Gelukkig konden we snel actie ondernemen. De wond, zo’n zes centimeter groot, is gehecht. Ze hebben het een beetje open gelaten, want bij een hondenbeet moeten de bacteriën eruit kunnen. En dan is het hopen dat het goed geneest, anders moeten we ook nog naar de plastisch chirurg.”

Ook meisje gebeten

“Nu, na de schrik, komt de boosheid wel naar boven”, vervolgt Kramer. “Hoe kan dit gebeuren? Elke dag spelen hier veel kinderen. Daar kan je niet met zo’n hond tussen gaan lopen!”

Ook de (toen nog) 4-jarige Levana werd in juni gebeten. Vader Ricardo de Neve: "Echt verschrikkelijk dat het nu weer gebeurt. We zijn er kapot van. Ik had de politie hiervoor gewaarschuwd." Hij heeft aangifte gedaan.

Muilkorf

Ook de pleegvader van Nino is naar de politie gestapt. "Ook om aangifte te doen. En ik wil dat de hond verplicht een muilkorf moet gaan dragen. De wijkagent zou nog bij ons langskomen. Het is maar te hopen dat dat ook gebeurt.”

Als er niets wordt ondernomen, zet pleegvader Kramer de volgende stap. “Dan slaan we de juridische weg in, om te kijken of die muilkorfverplichting er tóch kan komen.”

De wijkagent heeft dinsdagmiddag een gesprek met de ouders. Daar worden eventuele maatregelen besproken.