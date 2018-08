Stef Clement blij met komst Vuelta naar Brabant: 'Het werd eens tijd'

BREDA - De Ronde van Spanje komt in 2020 naar Nederland en zal ook naar Breda en Den Bosch komen. Een feest voor Brabant, vindt wielrenner Stef Clement uit Breda. "Het is eigenlijk een schande dat er nog geen enkele grote ronde door West-Brabant gereden is."

In de Vuelta van 2020 zal de eerste etappe, een ploegentijdrit, in Utrecht verreden worden. De tweede rit gaat een dag later van Den Bosch naar Utrecht. Op zondag is Breda de start- en finishplaats. Daarna vertrekt het peloton naar Spanje. Clement is blij dat er eindelijk een grote ronde naar Breda komt. "Breda is al drie keer gepasseerd, wat ik heel vreemd vind, want West-Brabant is toch bij uitstek de wielerregio. Dus het zou eens tijd worden", vertelt hij in het programma Wakker! op Omroep Brabant radio.

Het is nog niet helemaal zeker of het feest ook daadwerkelijk doorgaat. In de tussentijd kunnen er dingen veranderen. "Volgens mij was een verandering in de gemeenteraad de vorige keer de reden dat het niet doorging. Dus het is nog altijd niet zeker", vertelt Clement.

Deelname

Of Clement zelf rijdt is nog onduidelijk. "In principe wel, maar je weet het natuurlijk nooit. Blessures komen voor en zie je niet van te voren aankomen." Clement is nu ook herstellende van een blessure. "Ik had verwacht om dit jaar de Tour en de Vuelta te rijden, maar rugklachten gooiden roet in het eten."

De tijd moet het uitwijzen, maar Clement, dan 38 jaar oud, hoopt dat hij er bij kan zijn.