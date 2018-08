Klaas Otto hoort tien jaar tegen zich eisen voor afpersing, witwassen en mishandeling

BREDA - No Surrender-oprichter Klaas Otto moet tien jaar de cel in. Zijn rechterhand Janus de V. drie jaar. Dat vindt het openbaar ministerie dat vijf uur nodig had om de beschuldigingen te presenteren.

Klaas Otto (50) uit Bergen op Zoom is aangeklaagd voor een reeks misdrijven zoals afpersing, brandstichting, witwassen, mishandeling en bedreiging. 'Een beroepscrimineel', zo noemde het OM hem op deze zitting. Zijn rechterhand Janus de V. (48) heeft een vergelijkbare aanklacht. Volgens het OM trokken de mannen samen op bij onder meer het afpersen van een autohandelaar. Het proces is vorige week begonnen. Eerst zijn toen alle beschuldigingen besproken.

Brandstichting en handgranaat

Het uitgebreide verhaal met alle beschuldigingen van het OM begon in 2012. In Halsteren waren er toen twee incidenten kort na elkaar. Twee mannen probeerden een huis in brand te steken en een week later ontplofte er een handgranaat onder een auto.

Uit politieonderzoek kwam naar voren dat ene Bas de brand had gesticht samen met een andere man. Die Bas is intussen veroordeeld. De andere dader is onbekend gebleven.

'De Knor' gaf opdracht

Bij het onderzoek kwamen rechercheurs er ook achter wie de opdrachtgever was: 'De Knor' oftewel Klaas Otto. De aanleiding voor beide incidenten zou een geldschuld zijn geweest.

Deze beschuldigingen over de handgranaat en brandstichting zijn gebaseerd op belastende verklaringen die zijn afgelegd door een van de slachtoffers. Er is ook een geluidsopname waaruit volgens het OM blijkt dat Otto er mee te maken heeft. Otto zegt zelf dat hij er niks mee te maken heeft en suggereert dat het iets met verzekeringsfraude te maken had.

Witwassen met autohandel

Volgens het OM maakte Otto zich vanaf 2007 met zijn autohandel Horizon schuldig aan witwassen. De officier schetste hoe er soms forse geldbedragen werden 'verschoven'. Cash tot soms wel 165.000 euro. Geld dat klanten van Otto hadden, maar waarvan onduidelijk was waar het vandaan kwam. 'Crimineel geld' dat soms 'uit het niets kwam' stelde de officier van justitie.

Volgens de officier is het ongebruikelijk dat auto's zoals een Ferrari, Bentley en een Mercedes contant worden betaald in deze tijd van pinnen en contactloos betalen. 'Auto's werden zogenaamd verkocht', zei de officier.

Nep

De officier sprak over 'witwasconstructies' via nep-leningen, vage verhalen over een Britse erfenis, een niet-bestaand notariskantoor en via bedrijven die het geld niet eens hadden.

Otto had ook een zonnebankstudio in Bergen op Zoom. Opvallend was dat daar bijna negentig procent van de betalingen cash was. Er lagen ook twee keer meer mensen te zonnen dan dat de capaciteit het toeliet. Ook het lage stroomverbruik kwam niet overeen met de vele klanten.

Otto noemt beschuldigingen 'onzin'

Tijdens zijn betoog over witwassen onderbrak officier Van Damme kort zijn verhaal en richtte zich tot Otto, die druk op zijn mobieltje aan het swipen was. Van Damme vroeg op hij iets aan het opzoeken was. Otto reageerde wat geïrriteerd en noemde het hele verhaal van de officier 'onzin'.

Bij de politie heeft hij eerder gezegd dat de slachtoffers een opzetje hebben gemaakt om hem zwart te maken.

'Overweldigende angst' voor Otto

Ook het dossier rond het conflict met de Belgische autohandelaar Joop M. kwam aan de orde. Otto stond op de loonlijst bij M. voor 3000 euro per maand, leverde klanten en werd mede-eigenaar. Maar Otto bedreigde en mishandelde M. , stelt het OM. M. betaalde 'enkele tonnen' aan Otto. Toen Otto M. in maart 2015 opzocht, voelde M. zich zo onder druk gezet dat hij besloot Otto neer te schieten. De Belg is daar ook voor veroordeeld.

Officier van justitie Van Dorst schetste de gewelddadige reputatie van Otto. Mensen zijn bang voor Otto, vertelde ze. 'Een overweldigende angst' heerst er onder de slachtoffers om een belastende verklaring af te leggen over Otto, volgens haar.

Schreeuwende Otto

De slachtoffers stonden 'doodsangsten' uit en vrezen tot op de dag van vandaag voor represailles, zei officier Van Dorst. Nog steeds zijn er diverse mensen die geen aangifte wilden doen.

Ze liet ook twee telefoontaps horen van een boze Klaas Otto die tijdens het gesprek steeds meer gaat schreeuwen, schelden en dreigen. Zijn advocaat Sanne Schuurman reageerde na het afspelen meteen verbaasd omdat er hiermee volgens hem een bedenkelijk beeld werd neergezet van Otto. 'Demoniseren', noemde hij het tijdens de zitting. Schuurman vroeg of Otto zelf mocht vertellen waar dit over ging. De rechter oordeelde dat dat woensdag bij het pleidooi mag.

'Geweld en verkrachting'

Ze vertelde over een incident waarbij Joop M. een oldtimer beschadigde. Toen hij de schade op zijn knieën bekeek, zou hij zijn uitgescholden en geschopt door Otto. En zo was er een reeks intimidaties en geweld, volgens het OM.

M. werd in elkaar geslagen in een schuur achter het huis van Otto. Die zou ook een keer een tang hebben gezet op het oor van M. en gedreigd hebben dat af te knippen. Ook zou Otto hebben gedreigd mannen van de club (No Surrender) langs te sturen om de vrouw van M. te misbruiken.

Nog een slachtoffer op het spoor

Toen Joop M. in voorjaar 2015 met de politie sprak, vertelde hij over een ander slachtoffer dat in hetzelfde schuitje zat: autohandelaar Danny in Halsteren. De politie ging met hem praten en hoorden van hem hoe hij door Otto en De V. in elkaar is geslagen, in het ziekenhuis belandde en een auto en speedboot moest afstaan. Otto zou ook gedreigd hebben met het afsnijden van een vinger van Danny. Na lange tijd durfde Danny aangifte te doen tegen Otto.

Over deze zaak werd vorige week al meer bekend. Toen vertelde de officier van justitie al dat kickbokser Rico Verhoeven bevriend was met Danny en hem steunde. Verhoeven ontkende een paar dagen geleden alle betrokkenheid.

Danny is ook bij het proces. Hij heeft een forse schadeclaim ingediend bij de verdachten. Advocaat Robert van 't Land die Janus de V. verdedigt, noemt Danny's verklaringen 'zeer onbetrouwbaar'.

Straf?

Het opvallende van alle misdrijven waarvoor Otto is aangeklaagd is dat ze lang geleden zijn gebeurd. Zo dateert het witwassen al van 2007. De aanloop naar dit proces verliep moeizaam. Algemeen wordt aangenomen dat dat invloed gaat hebben hebben op de strafeis en de uiteindelijke straf.

Na het OM komen vandaag en morgen nog de advocaten aan het woord met hun pleidooien. Wanneer de rechtbank uitspraak doet, wordt later duidelijk.

Meer onderzoek, meer processen

Naast dit proces lopen er nog andere rechtszaken tegen Otto. Zo wordt hij ook verdacht van beïnvloeding van getuigen. Dat dossier houdt ook verband met de zaak van vandaag. Hij wordt door het OM in Groningen ook strafrechtelijk vervolgd voor het leiden van een criminele organisatie, motorclub No Surrender.