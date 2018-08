Pvc-buizen met spijkers gevonden op grasveld: 'Dit zijn geen kwajongensstreken'

De Bossche vinder van de buizen heeft ze thuis in een emmer gezet. (Foto: Maaspoort Nieuws)

In een grasveld in Den Bosch lagen deze gevaarlijke PVC-buizen. (Foto: Maaspoort Nieuws)

DEN BOSCH - Op een grasveldje in Den Bosch zijn maandagavond drie pvc-buizen met spijkers en schroeven gevonden. De pijpen zijn zo'n tien tot vijftien centimeter groot en lagen in het gras, naast het fietspad aan de Polsbroek in Den Bosch.

"Ik kreeg een tip binnen dat er langs het fietspad allemaal pvc-buizen lagen en toen besloot ik zelf maar eens te gaan kijken", vertelt de Bosschenaar achter nieuwspagina Maaspoort Nieuws. "Dit is natuurlijk ontzettend gevaarlijk. Je zal maar met je fiets eroverheen rijden en kinderen spelen hier ook in de buurt. Je moet er niet aan denken dat zij erin stappen."

'Geen kwajongensstreken'

De man achter de nieuwssite wil zelf niet met zijn naam genoemd worden. "Ik houd niet zo van in de aandacht staan", vertelt hij. De pvc-buizen die hij maandagavond vond, liggen ondertussen bij hem thuis.

"Ze liggen hierachter in de tuin in een emmer. Ik kan ze natuurlijk niet zomaar in de natuur laten liggen. Maar je moet toch wel wat moeite doen om die buizen te maken. Dit zijn geen kwajongensstreken."

Van wie zijn de buizen?

Wie de PVC-buizen heeft gemaakt en ze langs het fietspad heeft neergelegd, is nog onduidelijk. "Ik zou het echt niet weten", zegt de Bossche vinder van de pijpen.

"Je hebt overal mensen voor, zeg ik altijd maar. Bovendien lopen er verschillende discussies in de wijk. Bomen die worden gekapt door de gemeente, honden die maar overal poepen en er komen natuurlijk veel fietsers voorbij. Het kan van alles zijn."

Politie doet onderzoek

De Bosschenaar heeft contact opgenomen met de politie en gemeld dat de pvc-buizen in het grasveld lagen. De politie kon er dinsdagochtend niets over zeggen en doet onderzoek naar de pijpjes.