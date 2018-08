Ophef over logo van Helmonds theater: 'Opgelicht worden terwijl je erbij staat'

HELMOND - Het Speelhuis in Helmond betaalde duizenden euro's voor het ontwerp van een nieuw logo. Het nieuwe beeldmerk bestaat uit negen op elkaar geplakte letters 'S'. Maar dat logo lijkt wel heel erg op de gratis illustraties die beschikbaar zijn op de stockfotografiewebsite Shutterstock, merkten enkele oplettende burgers. Heeft Het Speelhuis zich laten bekopen? Studio Boot, dat het logo ontwierp, stelt dat ze het plaatje op Shutterstock niet kende.

Op de Facebookpagina van Weekkrant de Loop spreken Helmonders hun ongenoegen uit. "Opgelicht worden terwijl je erbij staat", "Die heeft ze snel verdiend", "Op naar een volgend geldverslindend misbaksel", "De politiek mag hier ook vragen over stellen", luiden enkele reacties.

Edwin Vollebergh, eigenaar van het ontwerpbureau, bekijkt op verzoek van Omroep Brabant de gewraakte illustraties op Shutterstock. "Die illustraties lijken er inderdaad op", geeft hij toe. "Maar dat krijg je al snel als je een aantal S'en over elkaar legt. We hebben dit absoluut niet gekopieerd. We hebben het zelf bedacht, omdat je met de S'en veel kan. Je kunt ze los halen, gestapeld gebruiken. Je kunt er op allerlei manieren mee spelen."

Creatief proces

Het theater in Helmond werd dit jaar heropend, nadat het eerder door brand was verwoest. Daar paste een nieuwe huisstijl bij. Een woordvoerder stelt dat het theater niet van plan is het geld aan Vollebergh terug te vragen. "Er is volgens ons ook geen sprake van oplichting. Het creatief proces heeft 1,5 jaar geduurd, we hebben het van dichtbij gevolgd.. We hebben verschillende schetsen bekeken. We snappen dat er door inwoners vragen worden gesteld, maar er is geen reden om aan te nemen dat de ontwerper dit logo gekopieerd heeft." Jochem Otten, directeur van Het Speelhuis: "Die 12.000 euro is niet alleen betaald voor het logo, maar voor de hele huisstijl. Daar hoort veel meer bij. En het is tegenwoordig nu eenmaal zo dat er zoveel afbeeldingen online staan, dat er altijd wel iets is wat erop lijkt."