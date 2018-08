Steiger valt op man in Eindhoven, traumahelikopter en twee ambulances opgeroepen

Wat er dinsdagochtend misging in Eindhoven, is nog niet duidelijk. (Foto: Sem van Rijssel)

EINDHOVEN - In Eindhoven is dinsdagochtend een steiger op een man gevallen. Twee ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen bij het ongeval.

Volgens een ooggetuige behandelen vier ambulancebroeders het slachtoffer in de ambulance. Wat er dinsdagochtend precies misging in de Edelweisstraat in Eindhoven, is nog niet duidelijk.

De politie heeft de straat afgesloten. De steiger werd gebruikt om de kozijnen te schilderen van de diverse huizen in de straat. Door nog onbekende oorzaak viel de stellage op de man.