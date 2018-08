Tom (19) en zijn hond Sam (8) zijn Europees kampioen schapendrijven: 'Het is een gedeelde medaille'

HELENAVEEN - Verwachtingsvol rent hond Sam het veld in. Om vervolgens ongeduldig achterom te kijken. "Sam is heel fanatiek", zegt Tom Mennen uit Helenaveen. "Maar de hond wil eigenlijk nooit winnen, de baas wil winnen. Als de hond gewoon kan werken, vindt hij het al lang goed."

Tom Mennen veroverde in Tsjechië de Europese titel schapendrijven voor jongeren onder 21. "Maar het is een gedeelde medaille", zegt hij. "Hond en handler werken samen. Dus de hond is zeker ook Europees kampioen. We zijn een team. We kunnen lezen en schrijven samen."

'Lot uit de loterij'

Zeven dagen in de week is Tom met Sam aan het trainen op het veld achter de schapenhouderij van de familie Mennen in Helenaveen. En Tom is ook de opvolger van Sam al aan het trainen. "Sam is nu acht. Meestal werkt de hond totdat hij tien is. Dus over twee jaar moet de opvolger klaar zijn."

Maar het is niet alleen hard werken om Europees kampioen te worden, je moet ook veel geluk hebben om de titel binnen te slepen. "De anderen hebben iets meer fouten gemaakt dan ik", zegt Tom. "Het veld en de situaties trokken me erg aan. Als het veld goed is voor jou en je hond, dan steek je er al snel met kop en schouders bovenuit. Het is een lot uit de loterij."

Vreemde schapen

Een andere uitdaging is dat de deelnemers vreemde schapen moeten drijven. "Je weet wel wat voor soort schaap het is", zegt Tom. "Dus kun je erop trainen. Maar je weet nooit hoe een schaap gaat reageren."

Maar schapendrijven is niet alleen maar een passie voor Tom. "Het is ook ons werk." Zo worden de schapen van Tom en zijn familie ook ingezet voor bijvoorbeeld Staatsbosbeheer. Dus als je gaat wandelen op de Peel bij Helenaveen zou je de Europese kampioenen Tom en Sam wel eens tegen kunnen komen!