Geboortegolf op komst in Best?

BEST - Of er een geboortegolf op komst is in Best? Ad Stalenhoef weet het niet. Maar een mooi gezicht was het wel toen hij dinsdagochtend de hond uitliet in de wijk Heuveleind waar hij woont. Hij spotte zeker vijftien ooievaars op een elektriciteitsmast.

Op de rotonde in de buurt waar vijf lantaarnpalen staan, bleken ook nog eens ‘vier van de vijf palen bezet’. “En we hebben hier al een behoorlijk jonge wijk”, lacht hij.

De ooievaars trokken heel wat bekijks. "Iedereen stond te filmen en foto’s te maken”, vertelt Stalenhoef. Inmiddels zijn de ooievaars gevlogen. Maar gelukkig hebben we de beelden nog.