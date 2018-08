Inval bij Van Wanrooij Transport, politie zoekt naar drugs

OOSTERHOUT - De politie heeft dinsdag een inval gedaan bij Van Wanrooij Transport in Oosterhout. Bij de actie werden het magazijn en het woonhuis van een van de medewerkers doorzocht, zo vertellen bronnen aan Omroep Brabant. Er is naar drugs gezocht. Directeur Paul van Wanrooij is meegenomen voor verhoor. Ook drie medewerkers zouden gearresteerd zijn.

Het bedrijf wordt al langer verdacht van betrokkenheid bij drugssmokkel. In 2011 werd Paul van Wanrooij met andere verdachten aangehouden na een drugsvangst in de Rotterdamse haven. In een container vol ingeblikte perziken - op een van zijn opslagplaatsen –werd 2500 kilo cocaïne gevonden. Paul van Wanrooij werd in 2014 vrijgesproken door de rechter, omdat de belastende verklaring tegen hem niet geloofwaardig was. Het bedrijf draaide destijds gewoon door. Ook nu is dat het geval.

Van Wanrooij is ook eigenaar van de grond waarop het bedrijf van buurman Van Puijfelik staat. De papierverwerker in Oosterhout werd recentelijk gesloten na een drugsvondst.

Bij Van Wanrooij kon maandagavond en dinsdagochtend niemand reageren. De Landelijke Eenheid bevestigt dat er een inval bij het bedrijf is gedaan. Later op de dag komt de politie met meer informatie.